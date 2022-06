Karina Bacchi lança carreira como cantora gospel

A apresentadora informou aos seus seguidores que irá lançar seu novo louvor de adoração no dia 23 de junho

Karina Bacchi, de 45 anos, anunciou em suas redes sociais que vai lançar sua carreira como cantora gospel no dia 23 de junho com a música de louvores “Luz de Jesus”.

Em um vídeo, Karina, que recentemente se separou do empresário e ex-jogador de futebol Amaury Nunes, 39, contou que a música vai inspirar as pessoas e disse estar feliz com o lançamento. “Jesus me capacitou”, disse.

Nos comentários da publicação, Karina recebeu elogios e incentivos. “Que esse louvor transforme vidas… atmosferas e que suba com o cheiro suave”, escreveu uma seguidora.

“Nossa que benção maravilhosa!! Estou super feliz por você!! Deus ainda fará muitas coisas grandiosas em sua vida!! Glória a Deus!!”, disse outra.