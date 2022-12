Kamisa 10 e Israel Novaes comandam réveillon Orla Brasília

O lineup ainda conta com o grupo brasiliense Mesô e os DJ’s Higor Touret, Fab Sales e Junqueira. A festa acontece na orla do Clube Ases

Réveillon é época de celebrar tudo de bom que está por vir no próximo ano e um novo réveillon desembarca em Brasília, para levar uma experiência na Orla do Lago Paranoá.

A virada fica por conta do grupo de pagode Kamisa 10, os músicos e compositores goianos tiveram início despretensioso, fazendo versões de grandes clássicos do samba e do pagode. Hoje o grupo soma mais de 110 milhões de visualizações no YouTube e mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Já o sertanejo fica a cargo do cantor Israel Novaes que traz um repertório de sucesso com seu sertanejo universitário que ficou famoso em todo o Brasil.

O lineup ainda conta com o grupo brasiliense Mesô e os DJ’s Higor Touret, Fab Sales e Junqueira.

O melhor serviço Full Open Bar, área coberta com muito conforto e uma queima de fogos exclusiva, qualidade, conforto, segurança e um cenário único transformarão a virada.

Serviço

Réveillon Orla Brasília

Data: 31 de Dezembro

Horário: 22h

Onde: Orla do Clube Ases – atrás do Píer 21

Atrações:

▸ KAMISA 10

▸ ISRAEL NOVAES

▸ MESÔ

▸ JUNQUEIRA

▸ HIGOR MPC

▸ FAB SALES

Full Open Bar Premium

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vinhos (disponíveis 6 rótulos)

Cerveja

Vodka

Energético

Água tônica

Gin

Whisky

Shot de tequila

Água Mineral

Refrigerante

Suco

Água de coco

St Pierre Pink Limonade

Espumante

Gin tônica

Caipifrutas

Aperol

licor 43

Drinks

Ingressos a partir de R$ 290

A venda pelo site: https://brasilticket.com.br/reveillon-orla-brasilia

*Todos os valores de ingressos são referentes a (MEIA ENTRADA).

valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Informações: (61) 9.9825-1236