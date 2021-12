Kamila lança sertanejo romântico “Cara ou Coroa”

A canção encerra seu pocket DVD “Altos e Baixos”, que agora passa a estar disponível na íntegra, incluindo os demais singles

A cantora e compositora Kamila anuncia seu último lançamento do ano, cheio de romantismo e boas vibrações. “Cara ou Coroa” é o novo single da artista, que estreou na última quarta (08) em todas as plataformas digitais, juntamente com o clipe do YouTube. A canção encerra seu pocket DVD “Altos e Baixos”, que agora passa a estar disponível na íntegra, incluindo os demais singles: “Solidão a Dois”, “Em Breve” e “Homem Sendo Homem”, que foram lançados previamente nos últimos meses.

“Cara ou Coroa é uma música que fala sobre as tentativas e erros no amor até que, de repente, a pessoa se depara com um amor de verdade – que não é superficial ou só atração física, mas sim, um encontro de almas”, comenta Kamila sobre a letra, que é assinada por ela, em parceria com os compositores: Silas Franco, Michel Alves, Brenno Andrade e Eleno Henrique. “Essa é a única canção romântica do DVD e que mesmo mostrando uma trajetória de amores que não deram certo, ela encontra um final feliz”, finaliza Kamila.

O nome do single tem seu significado revelado no próprio refrão: “Não é questão de sorte, não é cara ou coroa, nunca foi o tempo e sim, a pessoa” – dando ênfase à ideia de que o amor verdadeiro não é obra do acaso.

À frente da produção musical estão Orlando Baron e Luis Gustavo Garcia, da LB7 Music, conhecidos por trabalhar com grandes nomes da música como Chitãozinho & Xororó, Sandy & Junior, Zezé Di Camargo & Luciano, Luan Santana, entre outros.

Kamila finaliza o lançamento com muita gratidão, sensação de dever cumprido e pronta para realizar novas conquistas em 2022: “todo esse processo do DVD começou desde o início do ano, então vê-lo totalmente finalizado, com as pessoas em contato com as músicas, me traz muita felicidade, além de ter sido um marco no meu processo de evolução e maturidade artística”.

Mas calma que 2021 ainda não acabou e quem quiser ouvir a cantora de pertinho neste mês ainda dá tempo! Ela se apresenta em São Paulo, neste próximo sábado (11/12), às 22h, no Bar Aberto, localizado no Itaim Bibi.

Letra – “Cara ou Coroa”:

Tanto tempo batendo cabeça tentando acertar

Tantos murros em ponta de faca tivemos que dar

Pra entender que às vezes o amor

Tava na pessoa errada

De vez em quando é só coisa de pele

Beijo e suor que o corpo pede

Mas entre a gente, teve sentimento

Amor e tesão, tudo ao mesmo tempo

Quando a cama e o coração dá liga

Não tem conversa

Um é água e o outro é sede

Na medida certa

Não é questão de sorte

Não é cara ou coroa

Nunca foi o tempo e sim,

A pessoa

Ficha técnica:

Composição: Kamila, Silas Franco, Michel Alves, Brenno Andrade, Eleno Henrique

Produção Musical: LB7 Music

Cenário: XD produtora

Direção de Vídeo: Pedro Henrique

Produção Executiva: Kamila e Diego Muranno

Locação: DeLeon – Felippe DeLeon

Figurino: Vanessa Vieira

Beleza: Mariana Rousseaux – Acordes Lab

Agradecimentos especiais: Família, amigos e todos os fãs que me apoiam imensamente

SOBRE KAMILA

Influenciada desde cedo pelo sertanejo e pelo pop que ouvia nas rádios do interior de Minas Gerais, Kamila compõe e interpreta de forma autêntica. Suas letras e melodias combinam com sua voz cheia de personalidade, que já fica evidente nas primeiras palavras, acordes e timbres. A artista tem uma trajetória musical muito ampla, passando pelo pop e MPB, mas foi no sertanejo que ela encontrou seu caminho. A clássica “Tocando em Frente”, de Almir Sater, foi a primeira que a multi-instrumentista aprendeu a cantar, já evidenciando sua forte conexão com o gênero desde cedo.

Kamila conta com diversas produções musicais assinadas pela LB7 Music, que é comandada pelos produtores musicais Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron. A artista também já compôs ao lado de compositores renomados como: Vine Show (de Wesley Safadão e Marília Mendonça), Rapha Lucas (de Luan Santana e Matheus & Kauan), Edu Moura (de Bruno & Marrone e Maiara & Maraísa), Michel Alves (de Marília Mendonça, Henrique & Juliano) e McMM. Seu canal do YouTube já contabiliza mais de 1,5M de plays, assim como seu Spotify, com destaque para as faixas “Colecionar Ressaca” (554K), “Embriagados de Paixão” (353K) e “Melhor de Três” (341K). Neste ano, Kamila lançou o DVD “De Hora Em Hora”, com 6 músicas, e o DVD “Altos e Baixos”, composto pelos singles: “Solidão a Dois”, “Em Breve”, “Homem sendo homem” e “Cara ou Coroa”.

Redes Sociais:

Facebook: /kamilacantora Instagram: @kamilacantora Youtube: /kamilacantora

