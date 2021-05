Kamila lança o DVD sertanejo “De Hora em Hora”

Com assinatura musical de Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron da LB7 Music, o projeto traz seis faixas com videoclipes no canal da artista

Kamila apresenta uma trajetória musical singular: musicista de mão cheia, ela vem se destacando no segmento sertanejo.A artista lança no dia 13 de maio o DVD “De Hora Em Hora”, que traz vários ritmos dançantes como arrocha, forró, pop e diferentes vertentes do sertanejo. As faixas estarão disponíveis em todas as plataformas digitais

e os videoclipes serão divulgados no canal de Kamila no YouTube.

“É o primeiro DVD da minha carreira e estou muito feliz com resultado. Esse projeto traz uma sonoridade bem dosada entre o raiz e o moderno com um toque do pop. Em todas as faixas, é possível identificar uma mulher sem papas na

língua, que fala o que está sentindo e sabe de livrar das ciladas amorosas. Além de mostrar uma Kamila madura e evoluída, conseguimos reunir várias coisas que amo, como tocar piano e a mistura de ritmos”, diz a cantora.

Com produção musical de Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron, o álbum é composto por seis faixas que trazem temas como paixão, relacionamentos, curtição e, é claro: a famosa “sofrência”. Já lançadas anteriormente nas plataformas digitais, “Colecionar Ressaca”, “Feitos Um pro Outro”, “Tanto Faz”e “Melhor de Três” mostraram força nas rádios do Brasil.Ainédita “De Hora Em Hora”, faixa que dá título ao trabalho, fala sobre uma mulher que entende o valor do seu amor, diz adeus à um relacionamento vazio e se encontra numa boa e ainda se vinga falando tudo para o ex, que agora quer ela de volta. “E sabe o que separa homem dos meninos / Você festando ele escolheu ficar comigo / Suas prioridades nunca me incluíram / Preocupa não, que aqui tá tudo bem servido”, canta Kamila.A faixa “Maior Cachaceiro do Mundo”traz o trecho: “Não tem problema não / Vamo no escondido / Sei que cê tem que falar que tá bebo pra

ficar comigo / Tem problema não / Cê mente que eu confirmo / Fica só entre nós qual é seu verdadeiro vício”. A letra retrata a história de um casal que protagoniza momentos de idas e vindas,sempre com a ajuda da cachaça.

A jovem cantora é uma das apostas das LB7 Music, dos famosos produtores musicais Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron, conhecidos por trabalhos de produção musical e arranjos para grandes nomes do cenário da música nacional como a dupla Chitãozinho & Xororó (DVD 40 Anos Sinfônico–2012), Sandy & Junior, Zezé Di Camargo & Luciano, Pedro Mariano, João Mineiro & Marciano, Chrystian& Ralf, Gian & Giovani, Ivan Lins, João Bosco & Vinícius, Luan Santana, Fernando & Sorocaba, entre outros.

“Kamila é uma cantora talentosa, com uma bela voz e muitas qualidades. Luis e eu preparamos um repertorio incrível com o maior carinho do mundo e uma nova identidade musical.”, disse Orlando Baron. Já Luis Gustavo Garcia destaca a trajetória musical da artista. “Além de cantar muito, ela é uma excelente musicista, antenada e que se comunica muito bem com o público. É uma honra tê-la em nosso casting e uma alegria muito grande levar esse trabalho para o Brasil”, complementou Luis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gravado em formato de pocket show nos estúdios da LB7, em Itatiba, o DVD foi realizado sem a presença do público, seguindo todos os protocolos sanitários exigidos pelos órgãos de saúde do Estado de São Paulo e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Faixas DVD “De Hora Em Hora”

Colecionar Ressaca De Hora em Hora Feitos um Pro Outro Melhor de Três Maior Cachaceiro do Mundo Tanto Faz

SOBRE KAMILA

Influenciada desde cedo pelo sertanejo e pelo pop que ouvia nas rádios do interior de Minas Gerais, Kamila compõe e interpreta de forma autêntica. Suas letras e melodias combinam com sua voz cheia de personalidade, que já fica evidente nas primeiras palavras, acordes e timbres. A artista tem uma trajetória musical muito ampla, passando pelo pop e MPB, mas foi no sertanejo que ela encontrou o seu verdadeiro caminho. A clássica “Tocando em Frente”, de Almir Sater, foi a primeira que a multiinstrumentista aprendeu a cantar, já evidenciando sua forte conexão com o gênero desde cedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A artista transmite em suas canções as suas raízes e sua paixão de longa data pelo piano. A mineira agora lança ao grande público seus novos singles em uma sonoridade que já mostra sua maturidade artística. Seu primeiro lançamento foi Embriagados de Paixão, com clipe no canal oficial da cantora YouTube.

Redes Sociais

FACEBOOK: /kamilacantora

Instagram: @kamilacantora

Youtube: /kamilacantora