Justin Timberlake não foi reconhecido por policial que o prendeu, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O policial que prendeu Justin Timberlake na última terça-feira (18) não o reconheceu como um cantor famoso. Fontes do New York Post disseram que o oficial que o abordou por dirigir embriagado em Nova York não entendeu quando ele disse que a prisão arruinaria sua turnê.

Timberlake teve sua era de ouro nas paradas pop no final dos anos 90 e início dos anos 2000 com a banda NSYNC e com sucessos solo. Pessoas da geração mais jovem, portanto, não estão tão familiarizadas com seu trabalho.

Segundo o Post, o policial que parou o cantor era muito novo e sequer sabia seu nome. Justin estaria dirigindo após uma noite de bebidas com os amigos quando policiais o pararam. “Isso vai arruinar a turnê”, teria dito Timberlake, ao oficial, que o teria ignorado.

Timberlake está em turnê, após lançar seu sexto álbum solo, “Everything I Thought It Was”. A tour começou em abril e não há previsão de passagem pelo Brasil -a última vez que o cantor esteve por aqui foi no Rock in Rio de 2017.