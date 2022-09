Justin Bieber: turnê mundial cancelada. Artista deve chegar ao Rio às 19h30min para se apresentar no Rock in Rio

Para cuidar de sua saúde mental, o cantor resolve cancelar todos os shows de sua turnê Justice World Tour.

E os beliebers não tem um minuto de paz. O Multishow, canal responsável pela transmissão do festival Rock in Rio, acaba de confirmar a notícia que vinha circulando na mídia. Devido a cuidados com sua saúde mental, Justin Bieber cancela todos os shows de sua turnê mundial, denominada Justice World Tour.

O cantor, que já havia notificado a produção do Rock in Rio, afirmando não se sentir preparado psicologicamente para subir ao palco neste domingo (04), chegará na Cidade Maravilhosa às 19h30min, para se apresentar no festival. Ele fechará a programação, desta noite, do festival e em seguida voltará para Los Angeles, onde cuidará da sua saúde mental.

A apresentadora Ana Clara, uma das responsáveis pela cobertura do Rock in Rio 2022, noticiou há pouco o cancelamento da turnê. “Como vocês viram o Justin tá passando por alguns problemas de saúde, cancelou os outros shows mas fez questão de manter a apresentação dele no Rock in Rio.”

Sem previsão de voltar aos palcos, o show que o canadense realizará hoje (04), no festival Rock in Rio, será o último antes de sua pausa.