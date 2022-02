Justin Bieber testa positivo para Covid-19

O cantor comunicou neste final de semana e a testagem comprometeu suas apresentações da turnê mundial que estava acontecendo

O cantor Justin Bieber, de 27 anos, precisou adiar um show que faria neste domingo (20) em Las Vegas porque testou positivo para a Covid-19. A apresentação seria parte do primeiro braço da turnê mundial de Justin, que iniciou pelos Estados Unidos.

Segundo o site ‘TMZ’, um representante do artista garantiu aos fãs que ele “felizmente está se sentindo bem”. A doença foi diagnosticada no sábado (19).

Mesmo com sintomas leves, Bieber adiou o show de Las Vegas. Nesta semana, ele também tem apresentações marcadas nos estados americanos de Arizona e da Califórnia, mas ainda não há informação de se esses eventos ainda irão ocorrer.

Na semana passada, o cantor se apresentou para uma multidão em Los Angeles durante uma festa pré-Super Bowl. O evento contou com a presença de famosos como Leonardo DiCaprio.

A turnê The Justice World Tour foi aberta na sexta-feira (18) em San Diego. Trata-se de uma superprodução, em que Justin relembra muitos de seus principais hits e apresenta músicas de seus dois álbuns mais recentes, “Changes” (2020) e “Justice” (2021).

Em setembro, Bieber deve se apresentar no Brasil. Ele é uma das atrações confirmadas do Rock in Rio.