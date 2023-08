Jurada do Canta Comigo Teen fala sobre a experiência: “Pura magia”

A artista presenciou de perto o talento e a paixão de jovens artistas que buscam construir suas carreiras no mundo da música

Uma das grandes promessas do pop, a cantora Luanna teve a oportunidade de compor o time de jurados do programa Canta Comigo Teen 4, da Record TV. A artista presenciou de perto o talento e a paixão de jovens artistas que buscam construir suas carreiras no mundo da música, o que fez com que a artista ganhasse novos aprendizados.

“É muito lindo ver como cada criança que se apresenta no Canta Comigo Teen. Faz acender uma esperança dentro de nós! É pura magia estar com esse privilégio de ser jurada em um programa desses”, afirma Luanna. “A qualidade deles é incrível, é maravilhoso testemunhar o nascimento de novas estrelas”, completa.

Além de sua carreira musical, Luanna possui uma bagagem como professora de dança, sendo seu primeiro emprego aos 14 anos, ministrando aulas de ballet para crianças com apenas 2 anos de vida. Essa conexão com a infância e o mundo da dança tornou sua participação ainda mais especial e marcante.