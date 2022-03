Juliette se emociona ao lembrar diagnóstico de aneurisma

No programa do Pedro Bial, a campeã do BBB 21 comentou sobre o susto que levou ao descobrir seu diagnóstico

A ex-BBB Juliette Freire, 32, ficou emocionada durante entrevista a Pedro Bial, na madrugada desta quarta-feira (9), ao lembrar o susto que levou ao ser diagnosticada com um aneurisma, em agosto do ano passado.

O diagnóstico foi dado quando Juliette acompanhava a mãe em uma cirurgia cardíaca em São Paulo. A equipe médica sugeriu um check up e, depois dos exames, contou à campeã do BBB 21 que ela tinha um aneurisma no mesmo lugar em que a irmã teve.

A irmã, Julienne, morreu aos 17 anos após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) provocado por um aneurisma. A mãe também já sofreu um AVC.

Ao receber a notícia e informações sobre as possibilidades de tratamento, Juliette acreditou que iria morrer.

“Eu tinha certeza que minha missão tinha sido cumprida, que o propósito era esse, que tinha acabado”, disse, no Conversa com Bial.

A descoberta aconteceu no início da carreira musical da artista. Ela acabara de lançar o primeiro EP e havia um clima de festa ao seu redor. “E eu estava engolindo a dor de saber que tinha o mesmo problema que minha mãe e minha irmã”, disse. “As pessoas me pediam tudo e eu não tinha mais nada. Só tinha medo e depois só aceitação”.

Juliette demorou três meses para aceitar o tratamento. Isso aconteceu quando a cantora Marília Mendonça morreu, em acidente de avião, o que provocou comoção em pessoas próximas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

A ex-BBB chegou a tomar anestesia e ir para a mesa de cirurgia. Ao acordar, no entanto, descobriu que não tinha aneurisma e sim uma formação específica e rara. “Eu vivo de milagres”, disse sobre o alívio que sentiu.

No final de 2021, a artista já havia falado sobre aneurisma, mas sem dar tantos detalhes. “Esse ano eu fui muito premiada: uns de votação e outro que recebi calada. Pude ter minha família ao meu lado com saúde, de ver ‘mainha’ ser operada e poder respirar aliviada, de descobrir que eu tinha um aneurisma e ele sumiu do nada”, relatou, em vídeo divulgado nas redes sociais.

No Conversa com Bial, ela falou também sobre a fama, a amizade com Anitta e o dinheiro conquistado. Juliette revelou já ter multiplicado em muitas vezes o valor do prêmio recebido no BBB 21. Sobre Anitta, contou que a cantora a ajuda encarar a realidade e entender que todos os problemas passam.

Juliette fará a estreia de sua primeira turnê musical no dia 26 de março, no Rio de Janeiro. Além desse show, a artista planeja passar por outras quatro capitais brasileiras: João Pessoa (2 de abril), Recife, Vitória (30 de abril) e São Paulo (6 de maio) . Apenas o show da capital pernambucana ainda está com a data em aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A turnê, que vai se chamar “Caminho”, tem direção artística de Juzé Neto, que também divide a direção musical com Toim do Gado. Nela, a cantora vai apresentar canções de seu primeiro EP, como “Diferença Mara” e “Vixe Que Gostoso”.