Juliana Bonde ganha R$ 300 mil com fotos nua

Em entrevista, a cantora ainda revelou que recusou um pedido inusitado de um cliente por R$ 15 mil pois não se sentiu a vontade

Juliana Bonde, de 27 anos, é cantora e líder da Mansão Bonde, um grupo de mulheres que produzem conteúdo sexual. Juliana ficou entre os assuntos mais comentados na WEB após lançar o clipe “Periquita”, ao lado de outras dançarinas. Na letra, ela faz comentários maliciosos com vários famosos, entre eles, o padre Fábio de Melo, Luan Santana e Pabllo Vittar.

Em uma entrevista a ‘Splash’, ela contou que não esperava tanta repercussão e explica que o objetivo principal era divulgar o trabalho como criadora de conteúdo sensual. Pelo menos a divulgação deu certo.

Com o sucesso da música, Ju Bonde revelou faturar R$ 300 mil por mês, o que, segundo ela, passou a representar a sua maior fonte de renda. O trabalho picante se chama Mansão Bonde.

Tudo começou pois, preocupada com a falta de shows devido à pandemia, ela e as 13 dançarinas que a acompanham encontraram uma forma de atrair mais clientes para o projeto sensual. Assim foi concebida a ideia de revisitar a música da “Periquita”, um forró de quase 20 anos atrás, e atualizá-la com uma nova letra.

A cantora explica que o serviço funciona como um OnlyFans, a plataforma de conteúdo adulto que se popularizou entre famosos e anônimos. É necessário fazer um cadastro a partir de um link disponibilizado no Instagram de Ju Bonde e pagar uma assinatura mensal de R$ 38.

É pelo e-mail que o WhatsApp das meninas da Mansão Bonde é enviado a quem se torna assinante. No app, são publicados materiais sensuais, com liberação de vídeos e fotos de nudez explícita. A ideia é quase como um reality show, como por exemplo abrir aos assinantes momentos das dançarinas à vontade trocando de roupa no camarim.

Ela se lembra que, no início, causou um choque: “Foi um impacto para quem me conhece”. A cantora diz que os homens são o público-alvo. “Mulher só esculacha. Elas têm rejeição comigo”, afirma.

Pedidos inusitados de clientes

Juliana Bonde conta que acontece bastante interação com os assinantes e, por vezes, algumas surpresas desagradáveis. Pelo menos dois pedidos a deixaram mais encabulada.

“O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que foi um que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois”, afirma.

“Ele ofereceu R$ 15 mil pelo meu absorvente, mas ele queria que eu provasse que era meu. Vai que ele queria o meu sangue para faz alguma coisa”, revelou a cantora, que ficou receosa com o desejo, digamos, um tanto quanto excêntrico do cliente.

A líder da Mansão Bonde ainda fala que, embora trabalhe com conteúdo sensual, não se considera famosa e tampouco uma sexy simbol. “Eu me acho feia. Tenho baixa autoestima desde sempre”, conclui.