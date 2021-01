Jornalista da Globo cai em pegadinha ao vivo e vira meme: “Kiko, Zinho”

PUBLICIDADE

Quando se faz televisão ao vivo, qualquer coisa pode acontecer, acima de tudo em um telejornal. E não são só os repórteres que “sofrem”, mas também os âncoras. Foi o que aconteceu com a apresentadora Priscilla Castro, da Globo.

Trabalhando na TV Liberal, que é afiliada da emissora carioca em Belém do Pará, ela comanda o Jornal Liberal 1ª Edição e acabou caindo em uma espécie de pegadinha vinda de um telespectador que participava através das redes sociais.

Comemorando o aniversário da capital do estado do Pará, o jornal exibia mensagens carinhosas do público sobre a cidade. “Meus parabéns a Belém, terra da Belle Époque, metrópole da Amazônia e minha cidade morena”, disse o usuário.

Ele continua, incluindo a pegadinha ao final. “Rainha do brega, do carimbó e do açaí! Um abraço dos amigos Kiko, Zinho, Branco e Lino”, disse. A mensagem foi lida na íntegra por Priscilla.

Pegadinha

O problema é que os nomes dos supostos telespectadores que enviaram o abraço acabam, juntos, formando uma frase com duplo sentido. A âncora, aparentemente, não entendeu, mas nas redes sociais o vídeo viralizou.

O apresentador Milton Neves, inclusive, publicou o vídeo em sua conta oficial no Instagram e ainda fez uma brincadeira com a apresentadora da Globo. “E pegaram mais uma na TV. Acorda, moça!”, disse ele, aos risos.

Um internauta ainda alertou que o nome “Lino”, na verdade”, seria “lindo”. “Era lindo e não lino! E do jeito que ela leu ficou de boa, não teve muita graça”, opinou o usuário.

Veja o vídeo abaixo:

