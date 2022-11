Johnny Depp retornará a ‘Piratas do Caribe’ como Jack Sparrow, diz jornal

O ator foi demitido da franquia “Piratas do Caribe” por acusações de abuso doméstico feitas pela ex-mulher Amber Heard

O ator Johnny Depp, 59, retornará à franquia “Piratas do Caribe” como o Capitão Jack Sparrow cinco anos depois do último filme.

Ele tem um teste de filmagem agendado no Reino Unido marcado para fevereiro de 2023, segundo o tabloide britânico The Sun.

O título provisório do novo filme da franquia é “A Day At The Sea”. Uma fonte confirmou ao tablóide que ele retoma as gravações como Capitão Jack Sparrow em um local secreto no Reino Unido, mas o projeto ainda está na fase inicial e ainda não há nenhum diretor.

O ator foi demitido da franquia “Piratas do Caribe” por acusações de abuso doméstico feitas pela ex-mulher Amber Heard, 36, disse seu ex-agente de Hollywood, em abril deste ano. Durante o julgamento por difamação movido por Depp contra Heard, o ator afirmou que não voltaria para a franquia “Piratas do Caribe” por nenhum acordo.

“Se a Disney chegasse a você com US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,3 mi) e um milhão de alpacas, nada neste mundo o faria voltar e trabalhar com a Disney em um filme de Piratas do Caribe? Correto?”, questionou Ben Rottenborn, advogado de Heard durante o julgamento. “Isso é verdade”, respondeu o ator, em um trecho reproduzido pela revista Variety.

As instituições de caridade de ajuda a mulheres disseram que ficaram preocupadas ao saber que Depp foi contratado mais uma vez para interpretar Capitão Jack Sparrow. “Quando alguém é acusado ou considerado culpado de abuso doméstico, é importante que todos os empregadores levem isso a sério, e isso inclui empregadores no cinema e na TV”, disse a Women’s Aid.

Fãs do ator fizeram um abaixo-assinado pedindo a volta do ator à franquia. Eles recolheram mais de 800 mil assinaturas em uma tentativa de pressionar a Disney a recontratar Depp.