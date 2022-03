João Guilherme Silva curte noite ao lado de Schynaider Moura

A modelo compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais; Eles assumiram a relação no início do ano

João Guilherme Silva, filho de Faustão, de 18 anos, curtiu a noite desta última terça (23) ao lado da namorada, a modelo Schynaider Moura, de 33 anos. Ela publicou uma foto coladinha ao lado do amado em seu Instagram na madrugada de hoje (23), e colocou um emoji de coração pulsando. Foto/Reprodução/Redes Sociais O casal sempre compartilha alguns de seus momentos nas redes sociais, e, na semana passada, foram ao primeiro evento público juntos e fizeram fotos se beijando. A modelo e o filho de Faustão assumiram o relacionamento em janeiro deste ano, ao publicar uma foto ao lado da amada em uma praia em Angra dos Reis. Porém, eles se conheceram no Caribe, no final de 2021. Schynaider foi casada por mais de dez anos com o empresário Mario Bernardo Garnero, com quem tem três filhas, Anne Marie, Elle-Marie e Gioe Marie. Nascida em 15 de julho de 1988 em Teresina, no Piauí, aos 13 anos ela venceu o concurso Elite Model Look de 2001 no Brasil, e ficou em quarto lugar na final mundial em Nice, na França, disputada por garotas de 59 países.