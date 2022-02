João Guilherme revela que votou muito para Paulo André ser eliminado

O ex-namorado de Jade Picon comentou nas redes sociais que os 1% de votos que o novo affair da influencer recebeu foram dele

O ator e cantor João Guilherme, de 20 anos, ex-namorado da sister Jade Picon, registrou no Twitter que ele foi um dos maiores responsáveis pela porcentagem atingida por Paulo André, o novo affair da influencer, no Paredão do BBB 22, que eliminou Brunna Gonçalves.

O atleta foi o menos votado na eliminação com apenas 1,58% dos votos. “Eu confesso, o 1% do PA fui eu quem votou”, brincou João nas redes sociais.

Após a revelação, muita gente na rede social repercutiu. “Não acredito que mandou essa”, comentou um seguidor. “Eu shippo vocês dois de novo aqui fora”, defendeu outra. “Muito triste tudo isso”, ironizou um outro seguidor que postou um compilado de momentos apaixonados entre Jade e Paulo André.

O primeiro beijo entre eles na casa mais vigiada do Brasil, aconteceu no Quarto do Líder após a Festa da Chili Beans, que aconteceu na madrugada do último dia 12. Ele aproveitou para tomar um banho e ela atacou os comes e bebes. Em seguida, ele tentou deixar o local para devolver a roupa da festa, mas foi impedido pela influenciadora, que o puxou para a cama e o beijou.

Leia também Relacionamento tóxico? João Guilherme desabafa sobre seu antigo relacionamento com Jade Picon

Nas redes sociais, os fãs do novo casal comemoraram. “Que alívio acordar e saber que finalmente Jade e PA se beijaram”, comentou uma internauta. “Que beijo bonito, eles parecem ter química, bonitinho”, opinou outra. “Finalmente Jade botou um cropped”, brincou mais uma.

Jade Picon e João Guilherme ficaram três anos juntos, e anunciaram, no final do mês de agosto de 2021, que não eram mais namorados.

“Você entrou na minha vida para me ensinar a amar, e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses três anos. Te desejo tudo de melhor. Amo você”, escreveu a influenciadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Como todos os ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial para mim. Eu amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por ter perto de mim, te admiro e te amo”, publicou o cantor, filho do sertanejo Leonardo.