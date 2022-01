Relacionamento tóxico? João Guilherme desabafa sobre seu antigo relacionamento com Jade Picon

Depois de negar o namoro tóxico após uma fala de Pedro Scooby dentro do BBB 22, Léo Picon defende o ex-cunhado.

Com a entrada da ex-namorada no Big Brother Brasil João Guilherme está ligadíssimo no programa e nas falas que se referem a ele dentro da casa. Na última quarta (26), o ator fez um desabafo em seu Twitter sobre seu antigo relacionamento e Léo Picon defendeu o ex-cunhado.

Tudo começou quando Pedro Scooby, em uma conversa com Douglas Silva, na madrugada de quarta (26), afirmou que Jade vivia “enclausurada” quando namorava João Guilherme. O surfista contou que conhecia o irmão da influencer, e que se aproximou dela nos últimos dois meses. Scooby também comentou que depois do fim do relacionamento, Jade passou a sair mais.

Com a repercussão das afirmações de Pedro Scooby, João Guilherme resolveu se pronunciar e negou a fala do brother.

“Ai por favor só não venham colocar em mim algum tipo de peso sobre a fala do Scooby mais cedo. Estávamos muitas vezes ‘enclausurados’ porque mais da metade do nosso relacionamento estávamos na situação pandêmica que ainda nos encontramos. Tava tudo PARADO”, afirmou o ator.

Ele ainda completou: “Não atribuam a palavra ‘tóxico’ pro nosso antigo relacionamento, nunca foi”.

Em defesa ao ex-cunhado, Léo Picon respondeu o pronunciamento e confirmou a fala de João. “Nunca foi! Joade foi maravilhoso! Cada etapa! Vocês amadureceram e cresceram muito juntos…exemplo de relacionamento. Ciclos se encerram e cumprem suas missões e tá tudo certo! Não é porque acabou que deu errado. Eu e minha família amamos muito você, Jotinha”, escreveu o influenciador.

Foto/Reprodução/Redes Sociais