João Donato, Tulipa Ruiz, Hamilton de Holanda e Sintia Piccin tocam no Sampa Jazz Fest, dia 30 de abril

Evento celebra a importância deste gênero musical e a sua contribuição na promoção de diferentes culturas, ao longo da história

Marcado pela pluralidade, o Sampa Jazz Fest vai além do estilo que celebra. No próximo dia 30 de abril, Dia Internacional do Jazz, o Sampa Jazz desembarca em seu canal do YouTube, para mais uma edição. O festival acontecerá em formato online, com shows transmitidos via streaming no youtube.com/channel/UCc5UoV95YvFhWqGI9sVuMzA, a partir das 19h, reunindo apresentações imperdíveis. A programação contará com nomes como Hamilton de Holanda, João Donato e Tulipa Ruiz (feat. Doug Bone) e Sintia Piccin.

Hamilton de Holanda levará ao palco o seu projeto “Hamilton de Holanda Toca Tom Jobim”. Vencedor de dois Grammys e indicado a outros oito, Hamilton é um dos músicos brasileiros de maior sucesso no exterior. Nessa apresentação, o artista fará uma homenagem a um dos grandes representantes da história da música brasileira: Tom Jobim. No repertório, “Desafinado”, “Passarim” e “Carioca”, músicas do cancioneiro do maestro Jobim.

Já João Donato e Tulipa Ruiz, nomes que representam a tradição e a vanguarda da música nacional, interpretam e se divertem com os seus repertórios. Em 2019, Tulipa e Donato lançaram o disco “Tulipa Donato”, com duas faixas “Gravidade Zero” (primeira parceria de Donato com Tulipa) e “Manjericão” (composição de Tulipa e Gustavo Ruiz, gravada com a adesão do rapper Edgar). Nesse show, os músicos recebem o trombonista Doug (Bixiga 70) como convidado.

Outro destaque desse dia fica por conta da saxofonista Sintia Piccin. A artista já integrou diversos projetos instrumentais e acompanhou grandes artistas nacionais e internacionais, como Daniel Barry (EUA), Teco Cardoso, Mônica Salmaso, Paulo Freire, Jair Rodrigues, Ivete Sangalo, Alceu Valença, Benito de Paula e muitos outros. Em 2019 foi indicada como melhor instrumentista ao prêmio WME, mesmo ano em que realizou uma turnê pela Europa, tocando em importantes festivais na Dinamarca, Inglaterra, Bélgica e França.

Todas as apresentações foram previamente gravadas pelos artistas, seguindo todos os protocolos de segurança e orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) para prevenção do COVID-19. Em São Paulo as gravações foram realizadas na Casa das Caldeiras, símbolo das mais diversas manifestações culturais.

“O Sampa Jazz conecta artistas. O urbano, o clássico e o contemporâneo se encontram no festival, marcado pela pluralidade sonora onde o jazz é o fio condutor. Eventos como este mobilizam a classe artística e incentivam o desenvolvimento de novas possibilidades no mercado na música, permitindo um espaço de troca de experiências, profissionalização do setor e mais visibilidade aos artistas participantes.” afirma Daniel Nogueira, diretor artístico do Sampa Jazz.

“A música é um importante elemento da cultura. Nós da Agência InHaus, acreditamos nesse encontro de pessoas, troca de ideias e conhecimento de novas possibilidades que a música proporciona. A pandemia, no entanto, pegou em cheio os festivais tradicionais, então decidimos resistir e focar no conceito on line.”, diz Juliano Libman, diretor da Agência InHaus.

“Contemplando uma variedade de formações musicais e estilos, o Sampa Jazz marca presença na lista de festivais dos admiradores da boa música. Nessa edição priorizamos a acessibilidade do público, com apresentações gratuitas à população. A ideia é levar apresentações diferenciadas, no dia em que se comemora o “Dia Internacional do Jazz”, a quem nesse momento precisa ficar em casa.”, afirma Luiz Restiffe, diretor da Agência InHaus.