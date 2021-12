João Bosco & Vinícius lançam projeto “Positivo” na íntegra

O DVD traz releituras de sucessos da carreira da dupla, com participações especiais de cantores da nova geração do sertanejo

O DVD “Positivo”, de João Bosco & Vinícius, é uma realidade, gravado em dois dias, no mês setembro de 2021. O projeto traz 16 regravações de músicas que fazem parte da história da dupla, todas com nova roupagem e participações especiais de artistas da nova geração do sertanejo.

Os convidados ficaram livres para escolherem qual faixa interpretariam dentro de um leque de inúmeros sucessos dos anfitriões. Diego & Victor Hugo optaram por “Sem Esse Coração”, Luíza & Maurílio cantaram “Não Dá Pra Continuar”. Hugo & Guilherme, um dos nomes mais ouvidos nas plataformas digitais, fizeram “Quero Provar Que Te Amo”. Já Diego & Arnaldo relembraram “Chuva”. “Tivemos a felicidade de convidar esta galera e todos toparam, com tantos nomes bons na atualidade, escolher só 16 foi uma missão difícil”, conta João Bosco.

A versão de João Bosco & Vinícius e Guilherme & Benuto de “Meu Mundo Gira” levantou o público. Gustavo Mioto cantou “Querendo Te Encontrar”. Yasmin Santos, por sua vez, escolheu “Falando Sério” e Fred & Fabrício fizeram “Sofrendo Por Amor”.

O sucesso “Curtição” foi escolhido por Felipe Araújo. Cleber & Cauan puxaram “Faz De Conta” e Lauana Prado decidiu ficar com “Larguei De Ser Besta”. Clayton & Romário entoaram “Sufoco” e Tierry fez o público cantar em um só coro com “Amiga Linda”. Os irmãos George Henrique & Rodrigo escolheram “Vou Doar Meu Coração”, Ícaro & Gilmar cantaram “Tatuagem” e Rayane & Rafaela encerraram com “Mania De Me Enganar”.

A gravação aconteceu no Hard Rock Café, local descontraído de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde residem João e Vinícius. A decoração da casa compôs o cenário com referências musicais como guitarras, roupas e outros itens do estabelecimento, os artistas, claro, personalizaram e deram um ar especial com objetos pessoais que fazem parte da história da dupla, como o Grammy Latino, o Disco de Ouro e violões. “Escolhemos algumas peças que marcaram nossa carreira, todas com um valor imenso para nós”, comenta Vinícius.