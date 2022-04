Jim Carrey diz que vai se aposentar após ‘Sonic 2’

O ator contou a novidade em uma entrevista ao ‘Access Hollywood’; O filme, que ele interpreta um vilão estreia no dia 7 de abril

O ator e humorista Jim Carrey, 60, revelou nesta semana que pretende se aposentar após sua atuação no filme “Sonic 2: O Filme”, que estreia na próxima quinta-feira (7), onde ele interpreta o vilão clássico dos videogames Doutor Robotnik/Eggman.

Em entrevista ao Access Hollywood, o artista afirmou que tomou a decisão por ter orgulho dos filmes que já fez. “Eu sinto que -e isso é algo que você nunca ouvirá outra celebridade dizer– eu tive o bastante. Fiz o bastante. Já sou o bastante”, afirmou.

Ele ainda revelou que está vivendo uma vida mais tranquila. Carrey diz que está se dedicando a sua vida espiritual e momentos de pintura, então continuar em Hollywood seria o oposto disso. Porém, ele diz que pode voltar para outras produções, como a biografia de Dolly Parton.

O humorista atuou em grandes filmes ao longo de sua carreira. Dentre eles, destacam-se “O Máskara”, “O Show de Truman”, “O Mentiroso” e “O Todo Poderoso”. Dentre os filmes mais recentes de sua carreira estão “Sonic: O Filme” e “Sonic 2: O Filme”.

O anúncio da aposentadoria do humorista chega na mesma semana que o ator Bruce Willis, 67, informou que iria se afastar da carreira devido ao diagnóstico de afasia, uma doença que afeta a comunicação e habilidades cognitivas.

Rumer, filha do ator, compartilhou a nota sobre o diagnóstico do pai. O comunicado sobre o diagnóstico foi compartilhado nesta quarta, e foi direcionado para os fãs de Willis. “Gostaríamos de compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas”, começa o texto.

“Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele. Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos pelo amor, compaixão e apoio contínuos de vocês. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e gostaríamos de trazer isso para os fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele”, completa o comunicado da família.