Jessilane muda o visual e aparece com tranças no cabelo

A ex-bbb compartilhou com seus seguidores nas redes sociais sua mudança e recebeu diversos comentários carinhosos

A ex-BBB Jessi mostrou o novo visual na noite de ontem (2). Agora ela está com tranças no cabelo. “Mudei mais uma vez para não perder o costume… Cuida!”, publicou a professora no Twitter.

Nos comentários, ela recebeu uma sequência elogios dos seguidores. “Belíssima, como sempre”, disse um. “Jessi, você vai para o Met Gala”, brincou outro, em referência ao evento de moda que aconteceu em Nova York.

No Instagram, Jessi revelou que a mãe foi a responsável pela mudança de visual. “As tão esperadas tranças feitas por ninguém menos que minha mãe”, escreveu.