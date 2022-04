Jessie J rebate críticas ao seu ganho de peso após sofrer um aborto espontâneo

A cantora desabafou em suas redes sociais sobre os comentários negativos que vem recebendo após engordar 4,5 kg

Jessie J, de 34 anos, rebateu algumas críticas que vem recebendo ao seu corpo após ter ganhado peso nos últimos meses. A cantora britânica sofreu um aborto espontâneo no final do ano passado e decidiu responder os comentários negativos sobre sua aparência.

“Parem de comentar sobre o peso das pessoas. Apenas parem. Ou falar para uma pessoa que ela realmente parece grávida ou que está magra. Qualquer coisa. Apenas parem”, iniciou Jessie, em um texto publicado nos stories do Instagram.

A cantora explicou que engordou 4,5 kg e está se sentindo bem com isso. “Posso ficar assim ou não, ou posso ganhar mais peso. Quem liga? Eu não me importo, contanto que eu esteja me sentindo bem e esteja saudável”, afirmou.

Ela revelou ter recebido um comentário de um fã questionando se ela estava novamente grávida, que rebateu: “Essa pessoa sabia o que enfrentei no último ano e me disse o que ela pensava sobre isso e como eu deveria ter lidado com isso. Foi tão estranho e ousado. Eu nunca faria isso”.

“Apenas não. É um não. Não é legal dizer ou comentar sobre o corpo de qualquer um, a não ser que essa pessoa – ou eu – peça a sua opinião. Isso não é necessário e também não ajuda. É doido que algumas pessoas não saibam isso”, finalizou.