Jennifer Love Hewitt anuncia que está grávida do terceiro filho

Jennifer Love Hewitt, 42, anunciou que está grávida do seu terceiro filho. Em entrevista à revista People, a atriz afirmou que a gestação não foi planejada, mas que ela e o marido, Brian Hallisay, estão muito felizes.

O casal tem outros dois filhos: Autumn, 7, e Atticus, 5. “Sinto que fomos capazes de criar duas crianças muito especiais que serão ótimos exemplos. Esse tem sido um presente tão prazeroso, lindo e surpreendente de, nesse momento, poder viver tudo isso novamente com outro pequeno ser humano”, disse.

Ela completou que sempre esteve aberta a um terceiro filho, mas não pensou que isso aconteceria nesse momento em que o mundo inteiro enfrenta a pandemia do novo coronavírus.

A atriz revelou também que antes de saber da gravidez, o seu filho Atticus desconfiou que ela estivesse esperando um bebê. “Uma noite, eu e as crianças estávamos assistindo televisão na cama e passou um comercial da Clearblue [teste de gravidez] na televisão. Do nada, meu filho disse: ‘Mamãe, você deveria comprar um desses, caso haja um bebê na sua barriga’. Eu fiquei tipo: ‘Que rude! Eu acabei de fazer uma grande refeição. Do que ele está falando?'”.

Ao fazer o teste, ela confirmou a gestação. Jennifer Love Hewitt disse que os dois filhos mais velhos costumavam pedir mais um irmão. “Nós não rejeitávamos a ideia, mas não era algo que estávamos cogitando ativamente”, afirmou.

Já grávida, mas sem revelar a gestação, a atriz gravou uma cena de parto na série “9-1-1”, da Fox. “O momento mais louco e surreal foi ter que dar à luz durante a gravidez”, disse.