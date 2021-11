Jennifer Lawrence diz que não falará sobre seu filho em entrevistas

A atriz Jennifer Lawrence, 31, está grávida de seu primeiro filho com seu marido Cooke Maroney e afirmou que não pretende dar entrevistas sobre seu filho, por mais que esteja “grata e animada” por se tornar mãe.

“Se eu estivesse em um jantar e alguém dissesse: ‘Meu Deus, você está esperando um bebê’, eu não estaria: ‘Não posso falar sobre isso. Afaste-se de mim, seu psicopata!’. Mas todos os instintos do meu corpo querem proteger sua privacidade para o resto de sua vida, tanto quanto eu puder”, explicou.



Durante a entrevista à revista Vanity Fair, ela ainda ressalta que não quer que ninguém “se sinta bem-vindo em sua existência”, e afirma que sente “que isso começa sem incluí-los nesta parte do meu trabalho”, completa.



Ela ainda explica que se sente nervosa para conversar sobre os últimos anos de sua vida, já que ela não se expõe para o mundo há muito tempo. “Voltando agora, quando eu tiver todos esses novos acessórios adicionados à minha vida que obviamente quero proteger…”, continua ela, referindo-se à sua barriga.



No início de setembro, um representante da atriz confirmou à revista People que ela estava grávida de seu primeiro filho com Maroney. Os dois começaram a namorar em junho de 2018, quando foram apresentados por uma amiga em comum.



Eles se casaram em outubro do ano seguinte em uma celebração para 150 convidados, incluindo nomes famosos como Adele, Cameron Diaz, Emma Stone, Nicole Ritchie e Kris Jenner.



Vencedora do Oscar, a atriz estará em “Não Olhe Para Cima”, novo filme da Netflix que vai estrear nos cinemas no dia 9 de dezembro, e chegará ao streaming em 24 de dezembro. O filme conta também com Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Meryl Streep e Ariana Grande.



Lawrence interpreta a estudante de astronomia Kate Dibiasky. Ela e seu professor Dr. Randall Mindy, vivido por DiCaprio, descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Então, eles aceitam a missão de alertar a humanidade sobre o impacto da rocha e contam com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan) para entrar no gabinete da presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho Jason (Jonah Hill).