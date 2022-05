Jennifer Connelly diz que ‘Top Gun 2’ é um tributo à carreira de Tom Cruise

Em entrevista para a revista People, Connelly comentou como foi a experiência da estreia do filme no Festival de Cinema de Cannes

Jennifer Connelly, atriz de 51 anos, é um dos nomes no elenco de “Top Gun: Maverick”, a continuação de “Top Gun: Ases Indomáveis” após mais de 30 anos do lançamento do primeiro longa, e não poupou elogios a Tom Cruise, ator de 59 anos e o astro do filme.

Em entrevista para a revista People, Connelly comentou como foi a experiência da estreia do filme no Festival de Cinema de Cannes, na França, afirmando que foi “épico” e “uma experiência incrível que teve a honra de fazer parte”.

“É um lindo tributo ao Tom e sua carreira. O início do filme foi tão impressionante e tão comovente, ele é realmente um ator extraordinário, então foi muito bonito, foi lindo ver o reconhecimento e vê-lo assistir tudo isso”, afirmou Connelly.

Tom Cruise ganhou o prestigiado prêmio honorário Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes. O ator foi recebido sob aplausos entusiasmados, ovacionado de pé no dia da exibição de “Top Gun 2” no festival e discursou para a plateia:

“Nunca vou esquecer esta noite. Obrigado por estarem aqui. Estamos aqui por vocês. Eu faço esses filmes para todos vocês. Todos eles trabalharam tanto para trazer isso para a tela grande, e é um sonho estar aqui”, disse ele.

A atriz comentou também a reação do público após ver o filme. “Foi maravilhoso que as pessoas parecessem gostar em todas as estreias em que estive até agora. As pessoas pareciam ter tido um ótimo momento”.