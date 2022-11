Jason David Frank, o ranger verde de ‘Power Rangers’, morre aos 49 anos

Ele ficou conhecido por sua participação na primeira versão do clássico Power Rangers, que estreou em 1993

Jason David Frank, conhecido por interpretar o ranger verde do clássico Power Rangers, morreu aos 49 anos. O ator que estrelou a primeira versão do seriado deu vida a Tommy. A notícia sobre a morte foi compartilhada por Mike Bronzoulis, seu treinador em uma publicação no Facebook. A assessoria confirmou a informação ao site americano TMZ, mas sem detalhes sobre o que aconteceu.

O amigo de Frank postou uma foto ao lado do ator e disse estar “em choque” com sua partida.

“RIP meu irmão de outra mãe, Jason David Frank. Ainda estou em choque. Estou me sentindo péssimo, ele ligou, me deixou uma mensagem e eu demorei. Jason era um bom amigo para mim e vou sentir falta dele. Amor e orações por sua esposa Tammie e seus filhos. Rezo para que Deus os ajude neste momento difícil”, escreveu.

Em seu perfil do Instagram, o astro compartilhava diversas lembranças do seu personagem. Ele ficou conhecido por sua participação na primeira versão do clássico Power Rangers, em 1993. Seu personagem, o ranger verde, permanece fixo durante as cinco temporadas. Ele também fez participações especiais em outras três temporadas da série e liderou os super heróis em dois filmes da década de 90.

Estadão Conteúdo