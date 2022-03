Jade e Arthur movimentam torcida dos famosos antes de formar Paredão no “BBB22”

Há aqueles que defendem a terceira via, pedindo de antemão pela eliminação do terceiro emparedado, seja ele quem for

Ao que tudo indica, o Paredão mais esperado do BBB 22 está prestes a acontecer, com um embate entre Jade Picon e Arthur Aguiar. No sábado (5), a sister atendeu o Big Fone e foi colocada direto no Paredão, com o direito de puxar alguém junto com ela, e não hesitou em chamar Arthur. Os dois ainda disputam o Bate-volta neste domingo (6), mas famosos já movimentam as redes sociais declarando suas torcidas.

Há aqueles que defendem a terceira via, pedindo de antemão pela eliminação do terceiro emparedado, seja ele quem for. “Todo mundo concorda que a favor do entretenimento não tem que sair nem Jade nem Arthur agora, gente?”, publicou Anitta no Twitter.

Marina Ruy Barbosa, que retuitou a publicação da cantora, escreveu: “Não quero nem Jade, nem Arthur saindo. Fim”. Já Wesley Safadão endossou o coro: “Entre Arthur e Jade, a gente tira alguma planta, boa noite!”, postou.

A ex-BBB e cantora Flayslane também colocou sua opinião: “Não sou nem fora Jade nem fora Arthur, acho que eles podem salvar essa edição no embate mais para frente, pode ficar mais interessante depois, vamos na 3ª opção gente? Tentem imaginar o programa um dos dois saindo agora… não dá, né? Ninguém entrega nada de entretenimento”, declarou.

Já Bianca Andrade defendeu a permanência de Jade: “Preciso ressaltar que Jade Picon com 20 anos é que mais tem peito para jogar esse bbb. Amo gente corajosa! Sou #FicaJade”, tuitou.

Nomes como MC Mirella e Bárbara Evans, ex participantes de A Fazenda (Record), também se posicionaram a favor de Jade, e pontuam que a rivalidade entre ela e Arthur movimenta o jogo. “Eu sou #ficajade desde o primeiro dia e não vou mudar! Teve peito para carregar o Arthur com ela. Agora, se um dos dois sair… aí o BBB acaba, mesmo”, publicou a modelo.

Do lado de Arthur, o ex-BBB Gui Napolitano e Victor Pecoraro, de A Fazenda 13, endossam o pedido por sua permanência. “Jade deu uma de Pyong naquele paredão com o Babu, porém acho que ela tem muito mais fãs e ela não sai, vai embora a 3ª pessoa que estiver nesse paredão, vamos ver o bate e volta também, né?”, escreveu o ator. “Anyway sou #ficaarthur desde já!”, conclui.

Além dos colegas e amigos dos participantes, os parentes de Arthur e Jade também se posicionaram frente ao possível duelo. No Instagram, Maíra Cardi publicou um vídeo no final da noite de sábado chamando a torcida para votar em Jade: “O dedo cai mas Arthur não sai”, declarou a mulher do ator.

Enquanto isso, Léo Picon mencionou no Twitter a organização do público para uma terceira via, em nome do “principal enredo do programa”, segundo ele. “Jade e Arthur no paredão nesse momento vão provar se o brasileiro é capaz ou não de se organizar por uma terceira via”, escreveu o irmão da influenciadora.

Ele fez uma enquete em suas redes perguntando ao público quem sairia, e foi surpreendido pelo resultado parcial, que apontava sua irmã como eliminada do programa no possível Paredão: “Fui traído pela enquete do Instagram”, lamentou no story.