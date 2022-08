Jacquin convida eliminado para trabalhar com ele no MasterChef

Após 12 episódios, Fernando foi eliminado na noite em que perdeu para Rafael, em um duelo de preparação do ballotine, prato francês

O artesão Fernando Henrique, de Mogi das Cruzes, ganhou um convite para trabalhar com o chef Erick Jacquin em sua despedida do MasterChef Brasil, no episódio desta terça (2).

Após 12 episódios em que conquistou os jurados, brigou com colegas e provocou polêmicas, Fernando foi eliminado na noite em que perdeu para Rafael em um duelo de preparação do ballotine, prato francês que parece um rocambole e é feito com carne desossada no lugar da massa e recheio com legumes, queijos e cogumelos.

“Escuta, eu tenho uma bela equipe de confeiteiros. Se quiser bater na porta, pode bater”, disse Jacquin. “Sair da cozinha com o título de confeiteiro da temporada e com uma vaga no restaurante do Jacquin é um prêmio”, disse o participante ao site da Band.

Além do talento para a confeitaria, Fernando chamou a atenção no reality para o seu estilo. Estudante de figurino, ele planejou o visual para cada episódio e trocou a cor do cabelo 12 vezes.

O melhor ballotine da noite foi feito com frango desossado, mix de cogumelos, pimenta, cenoura, batata, aspargos e mostarda, entre outros ingredientes.

Nesta terça, o programa recebeu uma convidada de honra, a chef peruana Pia León, eleita a melhor do mundo em 2021 pelo World´s 50 Best Restaurants.

Formada em gastronomia pela Le Cordon Bleu da capital Lima, Pia deu aula para os competidores, que puderam degustar um de seus pratos e depois tiveram que reproduzir a receita, um ceviche de vieira, com espuma de vieira, amaranto com óleo de urucum e tuile de milho roxo.

Após a temporada atual, com amadores, a Band promoverá, em parceria com a Endemol Shine Brasil, produtora do programa, e a Discovery Home & Health, uma nova temporada com aspirantes a Masterchef no âmbito dos profissionais de cozinha.

E o ano não acabará com a safra a seguir. Ainda em novembro, a Endemol fará, para a Band e a Discovery, uma nova temporada com crianças, o Masterchef Júnior, mas apenas com quatro episódios.

E para dezembro, em tom de especial de fim de ano, será produzida uma temporada só com aspirantes ao título com mais de 60 anos, o Masterchef +.