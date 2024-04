Iza faz live para fãs e exibe barriga de grávida pela primeira vez

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A cantora Iza exibiu, pela primeira vez, a barriga de grávida de três meses. Ao lado da banda, a artista apareceu produzida em uma transmissão ao vivo feita nas próprias redes sociais, que havia anunciado no mesmo dia em que a gravidez foi anunciada na quarta-feira (10).

“Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia [da gravidez] antes, mas eu achei que ia ser muito especial… muito mais especial se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo [cantar]”, avisou. O bebê , fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, do Mirassol, está previsto para nascer no início de outubro.

Iza cantou “Mó Paz” e “Dona de Mim” na transmissão. “Eu não ensaiei ela com a banda, mas todo mundo sabe essa música. Eu estou grávida também, pega no meu pé não”, brincou a artista antes de começar a cantar “Anunciação”, de Alceu Valença.

“Estou me sentindo mais feliz que nunca, mais criativa que nunca. Parece que o mundo mudou de cor já e só tem três meses. Que loucura!”, anunciou antes de começar a cantar “Dona de Mim”. Após falar da gravidez, Iza ainda agradeceu à equipe e aos fãs, afirmando que será “o momento mais feliz da vida dela”.

Ela encerrou a live cantando “Uma Vida É Pouca Pra Te Amar”. “Espero que chegue um momento em que eu nem lembre mais quem eu era antes. Quero dar meu melhor para o meu filho e meus fãs. Acho que uma coisa muito louca acontece com a maternidade: ao mesmo tempo que a gente sente muito medo, a gente perde todos os medos”, afirmou.