Israel, que faz dupla com Rodolffo, conta como eliminou 25 kg

Com uma diferença super notável, o cantor contou sobre sua dieta e afirmou que comia de tudo durante o processo

Israel, de 33 anos, demonstrou preocupação e decidiu se dedicar um pouco mais à saúde, com o aumento do número de shows com sua dupla, Rodolffo. O cantor explica que perdeu 25 kg, mesmo podendo comer o que quiser, e conta como isso foi possível.

Em entrevista à revista ‘Quem’, o sertanejo contou que procurou acompanhamento médico para perder parte de seus, na época, 98 kg. Ele relatou que logo de cara se identificou com a dieta passada pelo profissional: “Como de tudo, só que tudo na hora certa. Por exemplo, a fruta só como de manhã. Mas o café da manhã é normal, o almoço normal, o lanche normal. Só no jantar que como carne e salada. E como ovo em praticamente todas as refeições. É basicamente isso”, descreve.

Mas é claro que a nova rotina causou um ‘estranhamento’ por parte de Israel: “Eu achei que seria mais difícil parar de beber, por exemplo, porque eu bebia todos os dias. Mas está sendo tranquilo. Estou me sentindo bem melhor, mais disposto, menos estressado”, observa. Além da dieta, o cantor está fazendo reposição hormonal: “A reposição é algo bem sutil, mas é crucial para o processo, porque mexe na parte das ‘vontades’ de comer doce, beber, comer fora de hora? Então ajuda muito”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Antes da mudança drástica, o cantor ‘se despediu’ das comidas gordurosas e bebidas alcoólicas. “Comi tudo o que quis, bebi muito mesmo e depois cortei [a bebida alcoólica] de uma vez. Cheguei nos 100 quilos naquela semana. Hoje, com 5 meses de tratamento, estou com 75 quilos. Agora a meta é manter esse peso com a correlação certa entre gordura e massa magra. Mas já cheguei no peso proposto pelo médico”, afirma.

Atualmente, o sertanejo já se adaptou a sua rotina de alimentação: ” Na estrada sempre acho o que preciso comer naquele determinado momento do dia. Quando não, levamos um achocolatado de proteína ou uma barrinha na mochila para substituir uma refeição ou outra. Mas nosso pessoal na estrada sempre deixa tudo organizado para as refeições”, concluiu Israel.