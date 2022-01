Israel e Rodolffo adiam mais shows após cantor e equipe pegarem Covid

A dupla já havia adiado apresentações em Linhares (ES) no dia de janeiro 7, Guarapari (ES) e Cariacica (ES) no dia 8 e João Pessoa (PB) no dia 9

A dupla Israel e Rodolffo teve de adiar os shows que fariam no próximo dia 14 por causa do diagnóstico de Covid de Israel e parte da equipe da dupla, divulgada no último dia 4. “A equipe Israel e Rodolffo segue se recuperando e cumprindo isolamento. Por conta disso, os shows do próximo dia 14 de janeiro, também não acontecerão”, diz um novo informativo publicado hoje nas redes sociais dos cantores.

Antes dos shows do dia 14, a dupla já havia adiado apresentações em Linhares (ES) no dia de janeiro 7, Guarapari (ES) e Cariacica (ES) no dia 8 e João Pessoa (PB) no dia 9, prometendo remarcar datas para tocar nessas cidades.

Apesar do resultado positivo de Israel para a Covid, Rodolffo não foi diagnosticado com o vírus. Ainda assim, como teve contato com o parceiro e com os integrantes da equipe, o cantor também precisou fazer isolamento.

No sábado, Rodolffo mostrou no Instagram um tour de dentro do seu carro pela cidade onde mora, Goiânia, mostrando as melhores opções de bares e vida noturna da cidade.