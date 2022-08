Irmã de Amber Heard critica MTV após participação de Johnny Depp no VMA

Nos stories do Instagram, Whitney compartilhou uma imagem com um “D” na frente de VMA, tornando-o DVMA, em uma alusão à violência doméstica

Whitney Henriquez, irmã da atriz Amber Heard, criticou a MTV após ver o ex-cunhado, o ator Johnny Depp, fazendo uma participação no VMA 2022, o Video Music Awards, que aconteceu ontem, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Nos stories do Instagram, Whitney compartilhou uma imagem com um “D” na frente de VMA, tornando-o DVMA, em uma alusão à violência doméstica.

“MTV você é nojenta e claramente desesperada! Espero que as pessoas que tomaram essa decisão tenham filhas… DVMAS Eu apoio Amber Heard”, dizia a publicação.

NOVOS ADVOGADOS

Amber Heard está de mudança. Após apelar a decisão do juri no processo de difamação que moveu contra seu ex-marido, Johnny Depp, a atriz anunciou que contratou um novo time de advogados.

De acordo com o site TMZ, Amber contratou a firma de advocacia Ballard Spahr, na esperança de ter uma nova visão para revisar o caso e as evidências do mesmo. Os advogados que vão liderar o time da atriz ficaram conhecidos após representarem o jornal New York Times num caso de difamação movido por Sarah Palin.

A ex-advogada de Amber, Elaine Bredehoft, disse em comunicado que era a hora perfeita de “passar o bastão” da liderança do caso de Amber. Os novos representantes da atriz comentaram o caso: “Nós acolhemos a oportunidade de representar a Srta. Heard nesta apelação por ser um caso importante para as implicações da Primeira Emenda para o país”, disseram David Axelrod e Jay Ward Brown.