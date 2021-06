Insanidade: Sucesso nos EUA, banda de rock de Goiás lança novo clipe e single

A banda Insanidade, grupo de rock formado em Catalão, interior de Goiás, está com mais uma novidade quentinha para seus fãs

Após o sucesso de 'Destroy Rock N Roll' nas principais rádios do gênero nos EUA, o grupo anunciou a chegada de 'On Fire', segundo clipe de seu novo álbum "High Speed". A produção audiovisual da canção chega ao YouTube nesta quinta-feira.

Composta por Lucas Tamandaré, vocalista, On Fire é poderosa. Com riffs marcantes, a canção produzida por Gustavo Vázquez, lendário produtor goiano responsável por trabalhos de nomes como Violins e Móveis Colôniais de Acaju, fala sobre queimar e destruir tudo aquilo te aprisiona. Produzido pela Caverna Filmes, responsáveis pelos trabalhos cinematográficos de nomes como Wesley Safadão, Gusttavo Lima e Tribo da Periferia, o clipe mostra a verdadeira essência do quarteto.

Com direito à muitos fogos, o clipe vai na linha da composição e traz o grupo em uma apresentação enérgica e impressionante. “Queríamos um lance no meio do nada, bem escuro, em um local aberto, justamente para dar ênfase na questão dos fogos e na iluminação, sabe? Esses elementos enriqueceram ainda mais nossa performance. Estamos felizes em poder ter feito esse clipe com um dos maiores nomes do país”, revela Lucas.

Nas rádios dos EUA, América Latina, Europa, Nova Zelândia e dominando o Brasil!

Com pouco mais de um ano de carreira, dois discos lançados – “Hello Suckers” em português, “High Speed”, em inglês – e sucesso nos EUA, a Insanidade já é apontada por críticos como um dos principais nomes do rock no centro-oeste brasileiro e uma das principais apostas em 2021 do metal brasileiro. Na terra do Tio Sam, a banda é figurinha carimbada nas rádios Real Punk Rádio, Punk Party Rádio e Punk Rock Demonstration. No Brasil, o quarteto está na grade de grandes emissoras como Kiss FM e na Rádio Rock – 89 FM.

O grupo também tem músicas executadas pelas rádios de países como Chile, Argentina, Alemanha, Inglaterra – nas tradicionais Punk FM e Punk Cast – e Nova Zelândia. “Nem nos nossos maiores sonhos a gente poderia esperar isso. É incrível ter sua música sendo executada nos mais diversos cantos do mundo e para milhões de pessoas diferentes. Nunca miramos em ter uma carreira internacional, mas confesso que a sensação e surreal”, diz Lucas, vocalista.

Precursores do movimento Action Punk e Action Rock no Brasil, nomenclaturas criadas na Escandinávia para enquadrar bandas que misturam o punk rock, o tradicional rock n roll e hard rock, a banda Insanidade é formada em Catalão, interior de Goiás, a banda é formada por Lucas (voz), Éder (guitarra), Ricardo (baixo) e Wilsner (bateira).