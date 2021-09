Ingresso do Rock in Rio custa R$ 545; veja a programação já divulgada

Quem adquirir essa entrada pode selecionar, de 23 de novembro a 1º de abril, a data que deseja ir ao evento na capital fluminense

Amon Borges

A venda de ingressos para o Rock in Rio 2022 começa nesta terça (21), às 19h, para o público em geral. Nesta fase, como de costume, o festival disponibiliza o Rock in Rio Card, que possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias em que deseja ir. A compra pode ser efetuada no site ingresso.com, por R$ 545 (inteira).

Quem adquirir essa entrada pode selecionar, de 23 de novembro a 1º de abril, a data que deseja ir ao evento na capital fluminense. O festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

Para 2022, a organização já divulgou nomes do palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok fazem show no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fecham o evento no dia 11.

Já no palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat com shows marcados no dia 8 de setembro.

Segundo a organização, com foco na segurança e comodidade do público, o ingresso vai ser digital e substituir as pulseiras como em edições anteriores, sendo os trâmites feitos via smartphones a partir de um código enviado.

Em 2021, o festival teve de ser adiado por causa da pandemia de Covid. A última edição do Rock in Rio brasileiro, em 2019, reuniu atrações como Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Seal, Emicida, Weezer, Anitta e Imagine Dragons.

A versão do festival em Lisboa também foi adiada -em 2020 e 2021- e passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

Segundo a organização, as mudanças foram baseadas nas indefinições do cenário mundial da pandemia e no fato de que não haveria tempo hábil para montar o festival in loco, em ambas as praças. Em Portugal, para a próxima edição, estão confirmados nomes como Foo Fighters, Post Malone, Jason Derulo, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher, Duran Duran e A-Ha.

Entre os brasileiros, Anitta e Ivete Sangalo também já foram confirmadas. Iza, Ney Matogrosso, Projota e Giulia Be haviam sido anunciados antes do adiamento, entretanto ainda não figuram no lineup para 2022.

Programação Rock in Rio 2022:

2 de setembro

Mundo

Iron Maiden

Dream Theater

Megadeth

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Sunset

Nenhuma atração divulgada

3 de setembro

Mundo

Post Malone

Marshmello

Jason Derulo

Alok

Sunset

Nenhuma atração divulgada

4 de setembro

Mundo

Justin Bieber

Demi Lovato

Iza

Sunset

Nenhuma atração divulgada

8 de setembro

Mundo

Nenhuma atração divulgada

Sunset

Joss Stone

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat

9 de setembro

Mundo

Nenhuma atração divulgada

Sunset

Nenhuma atração divulgada

10 de setembro

Mundo

Nenhuma atração divulgada

Sunset

Nenhuma atração divulgada

11 de setembro

Mundo

Dua Lipa

Ivete Sangalo

Sunset

Nenhuma atração divulgada

ROCK IN RIO 2022

Quando: 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro

Onde: Parque Olímpico da Barra – av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Quanto: R$ 545

Mais informação: rockinrio.com