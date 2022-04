Influenciadora fica com hematoma após grudar plug na testa

A belga Charlotte Ryckeboer decidiu testar um brinquedo sexual, mas não esperava o resultado da brincadeira, um roxo na testa

A influenciadora digital belga Charlotte Ryckeboer, 24, acabou se vendo numa situação inusitada. Após testar um plug anal na testa, ficou com um grande hematoma no rosto. O vídeo tem viralizado nas redes sociais.

Aparentemente, a influenciadora não tinha ideia do poder de sucção do brinquedo sexual. As imagens já foram vistas por mais de 4,5 milhões de pessoas no TikTok Depois do perrengue, ela começou a buscar maneiras de amenizar o grande roxo na testa.

Charlotte disse que a ideia inicial era fazer uma festinha com amigas e que uma delas, uma vendedora de produtos eróticos, levou o plug anal para a casa dela. E entre conversas e bebidas aconteceu o incidente.

“Eles estavam explicando o funcionamento do plug anal e eu o coloquei na minha cabeça por diversão. Eu o puxei, mas não queria sair do meu rosto. Estávamos rindo e eu estava puxando com mais força e não percebi que ficaria um enorme ‘chupão'”, lamentou ela ao tabloide Daily Star.

“Eu tirei e meus amigos ficaram chocados porque eu tinha uma enorme mancha vermelha na testa, mas depois de alguns minutos ela começou a ficar roxa e depois ficou azul”, completou.