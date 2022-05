Influenciadora faz boletim de ocorrência contra salão por discordar de corte de cabelo

Thielly Souza compartilhou um vídeo do corte de cabelo do filho nas redes sociais e web opina sobre a atitude da mãe

A influenciadora Thielly Souza, de Porto Alegre (RS), realizou algumas publicações contra um salão de beleza após o corte de cabelo do filho, de cinco anos, não sair como desejava. As informações são do G1.

Thielly também registrou um boletim de ocorrência contra o salão na noite de quarta-feira (25). A influenciadora afirma que o menino não cortava o cabelo há anos e que, durante o corte, o cabeleireiro pediu calma a ela.

“Estragou a imagem do meu filho, a autoestima dele. Ele ficou abalado, dizendo que ficou muito feio. Ele só dizia ‘calma, mãe, eu sei o que eu estou fazendo’. Assim que terminou o corte, o meu filho disse que não queria aquela franja”, disse.

Thielly disse que não recebeu nota fiscal e que pretende abrir um processo no Juizado Especial Cível, pedindo indenização por danos morais. Nas redes sociais, ela alegou ter recebido ataques depois dos posts.

Muitos internautas discordaram da atitude e da reação da mãe. “Mães com transtornos narcisistas estragam a mente dos seus filhos para sempre. Tudo começa com coisas simples como corte de cabelo, mas logo ela vai estar te impedindo de seguir a carreira dos seus sonhos para fazer o que ela quiser”, escreveu um internauta no Twitter.