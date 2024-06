Icônico sapato de Elvis Presley será leiloado com valor estimado em mais de R$ 800 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um par de sapatos usado pelo Rei do Rock, Elvis Presley, na década de 1950, será leiloado a partir desta sexta-feira (28), na Inglaterra. A estimativa é que o valor arrecadado por ele fique em torno dos R$ 800 mil.

O sapato de camurça azul e número 42 foi muito utilizado pelo artista, tanto que ele nomeou de “Blue Suede Shoes” um de seus maiores hits. Ele calçava o sapato quando foi ao programa The Steve Allen Show, em 1956.

Segundo a casa de leilões Henry Aldrige and Son, o cantor ofereceu o calçado ao amigo Alan Fortas antes de entrar no exército, em 1958. Ele doou alguns pertences naquela ocasião, pois disse que não iria querer após sair do exército, dentre eles os sapatos.

O par ficou por 22 anos com Jimmy Velvet, amigo íntimo de Elvis Presley e quem a empresa de leilões considera a maior autoridade mundial em Elvis. O lance inicial é de R$ 384 mil.