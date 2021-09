Humorista Marina Miranda, da ‘Escolinha’, morre aos 90 anos

A artista também havia sido diagnosticada com infecção urinária e pulmonar, escara na terceira derme, além de forte desnutrição

A atriz Marina Miranda, 90 anos, que viveu Dona Mandala/Dona Charanga na “Escolinha do Professor Raimundo”, faleceu nesta terça-feira (21). A informação foi confirmada ao UOL por sua filha, Sylvia Miranda.

Ela estava internada após entrar em coma em decorrência do Alzheimer. A artista também havia sido diagnosticada com infecção urinária e pulmonar, escara na terceira derme, além de forte desnutrição: com 1,73 m de altura, Marina estava pesando 40 kg.