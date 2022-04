Hulk Paraíba vira notícia em sites internacionais após nascimento da filha

A recém-nascida é a primeira bebê com Camila Ângelo, a sobrinha da ex-mulher do jogador Iran Ângelo de Souza

O jogador Hulk Paraíba, 35, virou notícia em sites internacionais devido ao nascimento de Zaya, sua primeira filha com Camila Ângelo. A recém-nascida é sobrinha de Iran Ângelo de Souza, ex-mulher do jogador e tia de Camila.

“Givanildo V. De Sousa, o jogador de futebol profissional brasileiro também conhecido como ‘Hulk’, deu as boas-vindas a um bebê com sua esposa Camila, sobrinha de sua ex-esposa”, descreve o site de notícias People. A notícia também apareceu em outros veículos, como no site The Mirror.

Zaya nasceu na última segunda-feira (18) no Mercy Hospital Maternity, em Miami, nos Estados Unidos. “Obrigado Deus pela chegada tão abençoada da minha princesa Zaya”, escreveu o jogador na legenda da foto. Ele também compartilhou com os fãs que a filha nasceu pesando 3,890 kg e medindo 53,3 cm.

Hulk tem outros três filhos com a ex-mulher, Iran Ângelo de Souza, tia de Camila, com quem foi casado por 12 anos. Ele e Camila começaram o relacionamento em outubro de 2019. Na época, a assessoria de imprensa de Hulk informou que o casamento dele com Iran havia terminado em julho, e que Camila também estava separada “há muito meses”.

A separação do atleta virou uma briga pública com revelações fortes de Hulk em relação ao antigo relacionamento. Segundo ele, nunca houve amor entre ambos e ele a traia com frequência nos 12 anos em que ficaram juntos. Em live em setembro de 2020, Hulk disparou contra a ex e garantiu que Camila não foi o pivô da separação. Camila tem 20 anos a menos do que a tia.

“Ela sabe muito bem onde eu a conheci e onde ela trabalhava, não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos. Sabe muito bem onde eu te conheci. Comecei a namorar e em menos de um mês você engravidou. Veio Ian, Tiago e Alice com a bênção de Deus. Meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada, foi um acidente de você engravidar de Ian. E assumi”, disse.