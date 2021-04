Gusttavo Lima surge com anel de noivado e fãs especulam volta com Suita

Em janeiro deste ano, o cantor e a modelo foram flagrados juntos em uma lancha, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro

O cantor Gusttavo Lima, 31, apareceu com anel de noivado durante sua participação na live Cachaça Cabaré 3, projeto de Leonardo que agora tem a participação do sertanejo no lugar de Eduardo Costa. Além dos dois artistas, Xand Avião e Raí Saia Rodada também participaram do evento neste sábado (24).



Fãs do embaixador começaram a perguntar se o artista havia retomado o relacionamento com a ex-mulher, a modelo Andressa Suita -o casal se separou em outubro de 2020 e, desde então, há vários de rumores de que os dois haviam se reconciliado e retomado a relação no início deste ano. Eles negam.



“Gusttavo, que anel é esse?”, disse uma fã em uma rede social ao ver o anel no dedo anelar, da mão direita, do cantor. “Vocês perceberam o anel de noivado na mão de Gusttavo Lima? É aliança?”, disse outro internauta.



Em janeiro deste ano, o cantor e a modelo foram flagrados juntos em uma lancha, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Apareceram abraçados e fizeram pose para fotos publicadas por uma fã no Instagram. Os dois começaram a namorar em 2012, e casaram em 2015. Eles são pais de dois meninos: Gabriel, 3, e Samuel, 2.

Ainda durante a live, outra situação que chamou a atenção dos fãs de Gusttavo Lima foi o atraso e o sumido dele após dizer que iria ao banheiro. Alguns internautas relatam que o cantor sertanejo não estava tão alegre como o habitual.



“Sempre lindo e maravilhoso! Amo e admiro demais… Hoje fiquei muito triste porque me programei para te assistir com os demais, que também são tops. Você se atrasou, e foi embora cedo. Como fã, fiquei bem triste. Xand Avião carregou a live com muita sabedoria”, escreveu uma internatura no perfil do cantor.



“Amamos te ver BB, pena que por pouco tempo. Espero que esteja bem. Deus abençoe sua vida hoje e sempre”, disse outra. “O que você tinha Gusttavo Lima. Brigou mais com Andressa Suita… você estava no mundo da lua e já foi embora amor”, escreveu outra fãs.

