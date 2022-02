Gusttavo Lima comenta sobre polêmica de ter uma filha durante um show

“Descobri que sou pai de uma filha” ironiza o cantor ao falar sobre os rumores que estão envolvendo seu nome

Após uma mulher afirmar que Gusttavo Lima é pai de sua filha de 16 anos, o cantor sertanejo resolveu se manifestar sobre o caso. Durante seu show que aconteceu no último sábado (19), ele falou sobre a suposta paternidade.

“Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. E nem dinheiro pra comprar um lanche eu tinha, quem dirá um motel. Cara, vou te contar um negócio pra você. Eu ainda desisto disso. Então, vamos beber que está difícil”, disse o cantor no palco.

Sobre a polêmica

Em uma entrevista para o site GCN.net.br, a farmacêutica Eloá Soares, de 36 anos, contou que entrou com uma ação para provar que Gusttavo Lima é pai de sua filha de 16 anos de idade.

Na conversa, a mulher disse que conheceu o cantor quando ele foi participar de uma apresentação na mesma escola de música que ela, em Franca, interior de São Paulo. O encontro aconteceu em setembro de 2004, quando o famoso tinha 15 anos, e que ficou grávida nesse mesmo dia.

“Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mas depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida”, explicou Eloá.

Foto/Reprodução

“Antes de se casar, ele veio até minha pessoa e questionou sobre quando eu iria perceber que minha filha também era filha dele e quando eu iria passar a fase de negação”, completou.

A assessoria de imprensa de Gusttavo negou a suposta paternidade: “No ano de 2004 (data em que é citado o primeiro encontro) o cantor Gusttavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede”, afirmou a equipe.

O processo foi protocolado no Fórum de Santos, cidade onde a farmacêutica mora com a filha. A ação está correndo em segredo de Justiça.

Gusttavo Lima já é pai de Gabriel, de 4 anos, e Samuel, de 3, ambos frutos de seu casamento com a modelo Andressa Suita.