Gustavo Lima testa positivo para Covid-19

O cantor Gustavo lima cancelou a agenda de shows que teria esta semana por conta do resultado positivo para Covid-19. Em nota a assessoria confirmou pelo Instagram e comunicou que as datas a serem remarcadas serão as dos dias 7, 8 e 9 de janeiro que seriam realizados nas cidades de Caldas Novas (GO) Guriri e Guarapari (ES).

O artista participaria de um evento esportivo beneficente junto a outros cantores na cidade de Buriti Alegre (GO) e também cancelou a presença devido o caso.