Gustavo Lima assina contrato com grupo de investimentos

O cantor sertanejo Gustavo Lima assinou nesta segunda-feira (7), o contrato milionário que cede a agenda de shows de 2022 toda para o Grupo Four Even. A iniciativa visa ampliar a carreira internacional uma vez que o cantor tem esse objetivo.

Coquetel de apresentação da FOUR EVEN com Gusttavo Lima – Palácio Tangará-SP A Four Even é um grupo de investimentos que está revolucionando o show biz nacional. Seu time conta com grandes nomes do segmento, como Augusto Castro (MC3 Produções Artísticas), Léo Góes (On Line Entretenimento), Bete Dezembro (Fábrica de Eventos) Celso Almeida e Fernando Almeida (Almeida Eventos). No evento de hoje, além do time do fundo, estão confirmados Gusttavo Lima e DJ Vintage Culture. Os artistas são os primeiros a terem agendas de 2022 com contratação antecipada pelo grupo.

Gustavo Lima foi detentor de alguns recordes nesse período de quarentena. Precursor do movimento de Lives que aconteceram nesse período, o sertanejo alcançou números bastante expressivos em audiência.

Como mencionado, o artista planeja investir na carreira internacional. O contrato com o Grupo Four Even bateu a casa do milhões.

No evento de hoje, além do time do fundo, estão confirmados Gusttavo Lima e o duo DubDogz. Os artistas são os primeiros a terem agendas de 2022 com contratação antecipada pelo grupo.