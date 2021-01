Grupo Camerata Caipira lança novo cd ‘Cadê o Bicho que Tava Aqui?’, em Brasília

PUBLICIDADE

O universo da música brasileira acaba de ganhar uma nova produção fonográfica: o álbum Cadê o Bicho que Tava Aqui?, do grupo Camerata Caipira, de Brasília (DF). A produção será lançada neste mês de março com dois shows: a estreia será no dia 16 de março (sábado), no Clube do Choro, às 21h e no domingo (17), o público infantil terá direito à matinê especial para as crianças, no Mundo Vivo | Galeria e Gastronomia, a partir das 17h.

As composições visam criar uma conscientização sobre a necessidade de preservação dos Cerrados de maneira divertida e sonoramente dinâmica. Segundo a vocalista e produtora executiva do Camerata Caipira, Isabella Rovo, o trabalho tem uma linguagem leve e acessível para crianças, mas com arranjos tão elaborados quanto o primeiro CD do grupo. ‘O disco foi pensado para aguçar o gosto do público infantil pela diversidade da MPB. É um disco para ser apreciado por toda a família’ explica.

O trabalho levou seis meses para ficar pronto traz entre suas faixas: Desenrola Tatu Bola, O quê que há, Lobo-Guará?, Deixa o Papagaio na Mata, Mané!, Duelo do Carcará com a Coral, Frevo da Macacada e Rabo de Facão – esta última em gravação especial do tema original do Mestre Salu (in Memorian). Este é o segundo CD do Camerata Caipira. O primeiro foi lançado em 2014 com mesmo nome do grupo. Além destas produções, o grupo possui uma longa trajetória na estrada musical e já fez apresentações em várias cidades da Europa, Austrália, Nova Zelândia e Chile, além de inúmeros shows no Brasil, muitas vezes, atrelados a projetos sociais. O projeto tem apoio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do DF (Distrito Federal). Interessados em conhecer essa nova produção do Camerata Caipira podem adquirir os CDs pelo site do grupo www.cameratacaipira.com.

Projeto visual ousado além da sofisticada produção musical, um destaque é a capa do disco – ilustrada por Roger Mello, escritor e um dos maiores ilustradores de livros infantojuvenis do Brasil. O brasiliense recebeu o prêmio suíço Espace-enfants em 2002 e no mesmo ano foi vencedor do prêmio Jabuti nas categorias literatura infantojuvenil e ilustração com Meninos do Mangue. Com vários trabalhos premiados, tornou-se hors-concours dos prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Em 2014 ganhou o prêmio Hans Christian Andersen considerado o Nobel da literatura infantojuvenil.

Os shows

Para a estreia no Clube do Choro, no dia 16 de março, às 21h, o grupo contará com a participação de convidados especiais presentes no CD como Kika Brandão, Rosa Barros e Dadá do Acordeon. Além do repertório deste novo trabalho, o grupo também apresentará clássicos de suas apresentações e temas solos dos integrantes do grupo. Os ingressos são R$ 40 (inteira) e R$20 (meia entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria do Clube do Choro de Brasília, que fica no SDC BLOCO ‘G’. (Entre a Torre de TV, o Centro de Convenções e o Planetário. A bilheteria funciona de segunda a sexta das 10h às 18h e sábado, das 19h às 22h. Em dias de show: até as 22h. Há também pontos de venda (bilheteria digital) no Shopping Pátio Brasil, Shopping Conjunto Nacional e Brasília Shopping.

Já a matinê no domingo (17/3), a partir das 17h, acontece no Mundo Vivo | Galeria e Gastronomia. O espaço fica no Norte Bloco D – Asa Norte, Brasília – DF. O couvert por pessoa é R$ 15 e as reservas podem ser feitas pelos telefones (61) 98331 6004 ou (61) 98467 2131.Camerata Caipira

O grupo ficou conhecido por sua variada formação musical, versatilidade e performance criativa. É formado por integrantes nascidos em diferentes cidades do país, que escolheram a camerata como configuração do grupo para criar uma sonoridade própria.

Os músicos Isabella Rovo, Victor Batista, Nelson Latif, Bosco Oliveira e Sandro Alves apresentam um leque de ritmos tradicionais da cultura popular brasileira, emoldurados em uma versão contemporânea através de arranjos para cordas, vozes e percussão.

O grupo faz uso da viola caipira, cavaquinho e violões de seis e sete cordas, mostrando que é perfeitamente possível amar o melhor da música tradicional e simultaneamente abrir-se a invenções, em uma experimentação sonora que revela a diversidade musical brasileira no sotaque de cada um de seus integrantes.

Serviço

O que: Shows de lançamento do cd ‘Cadê o Bicho que Tava aqui’, com o grupo Camerata CaipiraDatas16 de março/2019 (estreia) – sábado

Horário: 21hLocal: Clube do Choro de Brasília Endereço: Setor de Divulgação Cultural, Bloco G – Eixo Monumental, DF Ingressos : R$ 40 (Inteira) / R$ 20 (meia entrada) 17 de março (matinê) – domingo

Horário: a partir das 17hLocal: Mundo Vivo | Galeria e Gastronomia

Endereço: Norte Bloco D – Asa Norte, Brasília – DF. Ingressos : R$ 15 (couvert por pessoa)Obs. Reservas podem ser feitas pelos telefones (61) 98331 6004 ou (61) 98467 2131

Estadão Conteúdo