Gravidíssima!! Rihanna está esperando seu primeiro filho

A cantora apareceu com o barrigão à mostra e chocou os fãs; Ela está esperando o primeiro filho com A$AP Rocky.

A novidade chegou causando um choque de felicidades na WEB: Rihanna está gravidíssima!!! A rainha da música e da moda, de 33 anos, está esperando seu primeiro filho, junto com o rapper A$AP Rocky.

A notícia veio ao ar nesta segunda-feira (31), através da ‘Revista People’.A cantora apareceu com o barrigão à mostra em um ensaio feito pelas lentes do fotógrafo DIGGZY, que publicou também em seu Instagram a boa nova.

O casal foi fotografado em Nova York no fim de semana, onde Rihanna estreou seu novo “shape” enquanto usava uma longa jaqueta rosa aberta na barriga.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Os rumores da gravidez começaram ainda em 2021, quando o site MTO News publicou uma nota afirmando que Rihanna estaria esperando o primeiro bebê. O site ouviu duas fontes sobre a suposta gravidez da cantora.

A primeira fonte, que teria visto Rihanna saindo de um jato particular no aeroporto de Barbados, disse “Rihanna está grávida, ela tem uma barriga enorme e está aparecendo. Estou tão animado”. Já a segunda fonte entrou em contato com a MTO News com supostamente mais informações sobre a gestação: “Os funcionários foram informados em sua casa que não é permitido beber ou fumar. [Rihanna] está grávida e deseja trazer seu bebê para um ambiente saudável”.

Em maio, A$AP Rocky se declarou para a cantora em entrevista, chamando-a de “amor da minha vida”. Quando perguntado como era estar em um relacionamento, ele disse: “Muito melhor. Muito melhor quando você tem ‘a escolhida’. Ela equivale a, provavelmente, um milhão das outras. Acho que quando você sabe, você sabe. Ela é a Escolhida”.