Grávida, Britney Spears publica fotos nua abraçada com seu cachorro

A artista mostrou aos seus seguidores alguns registros e deixou um recado especial no final da sequência de fotos

A cantora Britney Spears, 40, compartilhou novas fotos posando nua em seu Instagram. Porém, desta vez ela aparece abraçada em seu cachorro, Sawyer, e deixando um recado no final da sequência de fotos: “Se você ama alguém, liberte-o. Se você odeia alguém, liberte-o. Basicamente, liberte todos e ganhe um cachorro. As pessoas são estúpidas”.

Em seguida, ela ainda publicou um poema. “Vá em frente, faça isso / Durma com o inimigo”, começa o poema, que também incluía frases como “Não minta mais para mim” e “Os justos não encontram pétalas”. Na legenda, a princesa do pop disse que “não sabia o que realmente significava” o texto, mas que estava feliz em compartilhar com os seguidores.

Britney costuma publicar fotos sem roupa e reflexões em suas redes sociais, desde que sua tutela acabou, em setembro de 2021. Pouco tempo antes de anunciar sua gravidez, em meados de abril, ela compartilhou uma declaração para Sawyer, dizendo que seu cachorrinho a fez se sentir mais amada do que “qualquer homem”.

Na época, fãs questionaram sobre o dançarino e seu noivo, Sam Asghari, 28, que não aparecia em publicações há algumas semanas. “Entendi, o cachorro é melhor que o Sam”, escreveu uma. “Fiquei pensando se há algo implícito por aqui… É um post de término?”, questionou outra.

Porém, as suspeitas do fim do relacionamento acabaram após a cantora chamar Asghari de marido em algumas publicações. Britney compartilhou algumas fotos de uma viagem romântica com o dançarino, e escreveu na legenda: “Mathew [Rosengart], meu advogado, foi tão gentil em me apresentar alguns dos lugares mais mágicos que já estive na minha vida! Confie em mim, eu conheço a beleza de onde estou e é muito apreciada… então aqui estou eu tirando fotos do meu marido!”.