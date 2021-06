Gratuito e aberto a todos: Arraiá do Elite

O Elite Rede de Ensino realizará no sábado (19/06), às 15h (horário de Brasília), o Arraiá do Elite, no formato de live, via canal do Elite no YouTube. O evento gratuito e aberto a todos terá a mediação da dupla Chico e Chulé e contará com muita animação, música e brincadeiras, além de banda ao vivo. Já é possível ativar um lembrete para a live acessando o link: bit.ly/arraia-elite. O Arraiá do Elite tem como propósitos valorizar a cultura brasileira e propiciar momentos de integração entre estudantes, famílias e a escola. Arraiá do Elite – serviço Data: sábado (19/06) Horário: 15h (horário de Brasília) Como participar? Canal do Elite no YouTube