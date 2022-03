‘God Of War’ pode estar em negociação para virar série pelo Amazon Prime Video

Para os fãs de um dos jogos mais famosos do videogame é uma notícia pra lá de especial; A informação foi publicada pelo Deadline

“God of War”, uma das principais franquias de jogos do PlayStation, pode estar saindo das telas dos videogames para chegar também ao streaming como uma série de televisão pelo Amazon Prime Vídeo. A informação publicada pelo portal Deadline nesta segunda (7) sugere que estão sendo feitas negociações para que o título seja adaptado por Mark Fergus, Hawk Ostby –de “The Expanse”– e Rafe Judkins –do recente “A Roda do Tempo”.

Como uma adaptação de um game –até há pouco– exclusivo do console da Sony, espera-se que a Sony Pictures Television e a PlayStation Productions também façam parte da produção. Os indícios foram repassados por fontes internas e anônimas, e os estúdios preferiram não comentar.

Se as negociações forem confirmadas, “God of War” se junta a uma nova série de jogos que estão prestes a ganhar forma em carne e osso. Dentre estas, “Twisted Metal” –que pode ser estrelada por Anthony Mackie– e “The Last of Us” –com Pedro Pascal e Bella Ramsey, pela HBO– já estão a caminho, destacando títulos conhecidos do PlayStation.

Do outro lado do front, ainda em 2022 a Paramount+ deve estrear “Halo” –da franquia de jogos exclusivos da Microsoft–, enquanto a Netflix prepara uma série baseado em “Resident Evil” –jogos que já foram adaptados diversas vezes para o cinema.

Quanto à Amazon, ela tem no forno ainda as adaptações dos RPGs de sucesso “Fallout” e “Mass Effect”.

“God of War”, da Santa Monica Studio, soma sete jogos ao todo desde a sua estreia, no PlayStation 2. O protagonista, Kratos, é um furioso guerreiro espartano que parte numa jornada para se vingar dos deuses do Olimpo, e se tornou um símbolo de uma geração de consoles. A sua afiliação com a mitologia grega, porém, foi expandida para a mitologia nórdica, com a repaginação que o game teve em seu último título, de 2018 –antes exclusivo do PlayStation 4, e recém-lançado para computadores.