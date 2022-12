Gloria Perez não gosta de crítica sobre ‘Travessia’ e rebate internauta

A confusão começou após um comentário de André Gabeh, ex-participante do BBB 1, lamentando ter perdido vários capítulos de “Travessia” nas últimas semanas

Desde que estreou no início de outubro, substituindo “Pantanal”, a novela “Travessia” vem recebendo críticas nas redes sociais. A autora Gloria Perez que não era muito de responder as avaliações sobre a trama, parece ter perdido a paciência. Nesta quinta-feira (8), ela rebateu uma internauta usando um tom político ao citar o símbolo da campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, em que seus eleitores fazia um “L” com os dedos.

A confusão começou após um comentário de André Gabeh, ex-participante do BBB 1, lamentando ter perdido vários capítulos de “Travessia” nas últimas semanas. A internauta resolveu dar a sua opinião: “Você não está perdendo grande coisa não, fique tranquilo”.

Gloria entrou na conversa e debochou do comentário. “Fez o L, é fia?”, escreveu a autora, que ainda colocou um emoji de uma carinha gargalhando. Não houve réplica da seguidora. Gloria foi assunto nas redes no final de setembro depois que seu perfil oficial curtiu o tuíte de um homem que se identificava como “administrador de empresas e liberal raiz” defendendo o voto em Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Ao F5, ela negou ser apoiadora do então candidato do Partido Liberal (PL), que tentava a reeleição para presidente.

“Isso é declaração de voto??? Ah gente! É cada uma! Esse povo quer assunto. Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto.”, disse. Recentemente, Gloria foi também criticada por se mostrar uma telespectador assídua da Jovem Pan, mesmo com a emissora acusada e punida por divulgar fake news. Nos bastidores da novela, o clima não é dos melhores por conta de Cássia Kis. A presença da atriz em manifestações golpistas gera um desconforto no elenco.