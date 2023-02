Glória Maria lamentou não ir ao Rock in Rio com filhas e disse que, com fé, voltaria ‘brilhando’

Ela afirmou em entrevista que fazia de tudo para tornar as duas filhas seres humanos legais

MÔNICA BERGAMO

Em uma de suas últimas postagens no Instagram, a jornalista Glória Maria lamentou não poder ir ao Rock in Rio com as filhas Maria, 15, e Laura, 14.

“Minhas vidas. Meus amores. Primeira vez numa programação tipo Rock in Rio sem mim. Foram com a minha comadre Veronica e a madrinha Júlia. Se divertiram, mas se Deus quiser no próximo evento vamos estar juntas. Por enquanto, preciso me cuidar. Mas tenho FÉ e logo estarei de volta brilhando”, escreveu ela na rede social, em 12 de setembro do ano passado.

Glória adotou as duas em 2019, quando passou uma temporada de 11 meses na Bahia. A apresentadora foi fazer um trabalho voluntário num orfanato e se encantou primeiro por Maria. Depois, também teve um sentimento forte por Laura, sem saber que ambas eram irmãs biológicas.

Em entrevista ao canal no YouTube de sua amiga Narcisa Tamborindeguy, Glória disse que o seu maior desejo era fazer as filhas serem pessoais legais. “Quando eu digo que não é um sonho, é um desejo é porque estou me esforçando para isso. Eu faço tudo, eu dou a melhor educação, a melhor cultura, eu faço tudo que eu posso”, afirmou.

“Eu dou a coisa que eu tenho certeza que é a mais importante que é o amor. Se eu conseguir realizar esse desejo de fazer das minhas filhas seres inteiros, para mim já está valendo”, acrescentou. “Eu fazendo elas pessoas de respeito, elas vão criar outras pessoas de respeito e, pelo menos em torno da gente, eu acho que vamos ter um mundo melhor”, concluiu.