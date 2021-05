Globo gravará Pantanal com apoio de cidade cenográfica

Estrutura evitará interrupções do expediente eterno em casos de queimadas e cheias

A Globo prepara uma estrutura de apoio robusta em seus estúdios, no Rio, para abraçar as gravações do remake de “Pantanal”, novela das nove que poderá estrear só em 2022, mas que já está em fase de pré-produção.

Embora já tenha visitado algumas cidades da região onde as externas devem acontecer, como Aquidauana, a 140 km de Campo Grande (MS), a equipe terá à sua disposição uma cidade cenográfica mais completa do que a estrutura de estúdios de que a extinta TV Manchete dispunha 31 anos atrás, quando fez a versão original da trama de Benedito Ruy Barbosa.

A Globo se calça assim de problemas logísticos que possam surgir ao longo da realização do folhetim, como queimadas e obstáculos climáticos.

A novela terá direção artística de Rogério Gomes, com texto de Bruno Luperi, neto de Benedito. O elenco ainda está em aberto.

ATOR

Presente no júri do Programa do Ratinho, Ovelha estará em breve no Canal Brasil. O veterano cantor participa como ator da série “Hit Parede”, de André Barcinski no Canal Brasil e GloboPlay. Outra participação especial é de Maria Alcina, que vive uma jurada de show de auditório. Estreia no dia 21, às 22h30.

FINALISTA

Maria Joana foi a primeira classificada para a final da Superdança dos Famosos, que estreou neste domingo (16) no Domingão do Faustão. Mariana Santos e Cláudia Ohana estarão em uma repescagem onde serão incluídos todos os pares que ficarem em 2º e 3º lugares a cada fim de semana.

OUTRA FACE

Quem está se habituando a ver Alexandre Nero como o comendador José Alfredo na novela “Império” terá um choque ao dar de cara com seu novo personagem. “Tonico Rocha, o homem, o bigode”, anunciou ele em seu Instagram sobre seu papel em “Nos Tempos do Imperador”, próxima novela das seis.

INFANTIL

Licenciada para mais de 80 países, a série “Escola de Gênios”, produzida pela Mixer para o canal Gloob, chega nesta segunda-feira (17) à TV aberta pela primeira vez, via TV Cultura. Com embalagem de entretenimento, o enredo valoriza a educação como fator de transformação e vai ao ar de segunda a sexta, às 17h30.

Folha Press