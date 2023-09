Globo fecha contrato milionário com novo patrocinador para novelas das nove

No projeto de mídia, a Globo vende o status de anunciar no produto de maior ibope da televisão no Brasil

O banco Itaú é o novo patrocinador fixo das novelas das nove da Globo. A emissora acertou contrato nesta sexta-feira (29) com um dos maiores bancos privados do país, que passará a estampar sua marca no horário de maior audiência da TV brasileira a partir da próxima segunda-feira (2).

Globo e Itaú não confirmam valores e tempo de contrato. A reportagem apurou, no entanto, que o vínculo é de três anos. O antigo patrocinador da faixa, a montadora Caoa, pagou cerca de R$ 200 milhões pelo menos tempo de exposição. Estima-se no mercado que o Itaú tenha desembolsado valor parecido.

No projeto de mídia, a Globo vende o status de anunciar no produto de maior ibope da televisão no Brasil. Além disso, no Globoplay, a novela das nove é o conteúdo ao vivo mais consumido da plataforma, que atinge um outro tipo de público em relação à TV aberta.

Pelo contrato, o Itaú vai aparecer como patrocinador exclusivo em vinhetas antes do capítulo do dia ir ao ar.

O projeto também oferece um pacote de soluções e ferramentas de dados personalizados aos objetivos da marca para serem exibidos nos intervalos comerciais ou até mesmo dentro da produção que estiver em cartaz.

Além do patrocínio da faixa, a Globo também celebra o bom desempenho comercial de “Terra e Paixão”. A trama de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes já teve mais de 40 ações de conteúdo com sete marcas diferentes.

As novelas das nove estavam sem patrocinador fixo desde o fim do contrato da Caoa com a Globo. A montadora decidiu não renovar o vínculo por um remanejamento de investimentos em mídia e por já ter atingido os objetivos atingidos com o anúncio no horário.